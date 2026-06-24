Российский СПГ-проект возрождается после удара США

У российского проекта "Арктик СПГ — 2", которому США жестко обрезали крылья, появилась возможность возродиться, как птица Феникс. Судьба у этого завода незавидная. Это второй крупнотоннажный СПГ-завод в России после "Ямала СПГ". Весь 2024-й и половину прошлого года только что построенный, новенький завод фактически стоял без работы. Но меньше чем за год ситуация изменилась и продолжает двигаться в лучшую сторону.

Что же помогает ему улучшить свое положение и нарастить экспорт?

Во-первых, с дальневосточного завода "Звезда" сошел уже второй газовоз самого высокого ледового класса Arctic7 — "Константин Посьет". Без этого танкера круглогодичный вывоз СПГ с завода просто невозможен. Во-вторых, Китай готовится больше закупать российского подсанкционного СПГ.

Еще во время строительства "Арктик СПГ — 2" отрубили от западного оборудования (в 2022 году), и продолжать строительство было непросто. А когда пришло время запускать первую очередь завода, США ввели санкции против всех новых СПГ-проектов в России (в ноябре 2023 года). В декабре 2023 года была запущена в эксплуатацию первая очередь "Арктик СПГ — 2", но продать газ оказалось некому: покупатели испугались рисков.

Только в августе 2025 года ситуация сдвинулась с мертвой точки: Китай начал покупать российский подсанкционный СПГ. Он выделил под него специальный терминал для приема. Теперь, по неофициальной информации, к октябрю появится второй такой терминал, предназначенный специально для российского подсанкционного СПГ. Мощность приемки обоих терминалов составляет 11 миллионов тонн в год. Пекин сделал прагматичный выбор — этот газ продается со скидкой, то есть ниже рыночной цены.

Основная проблема остается в том, как вывозить этот СПГ с арктического проекта. Нужны именно газовозы высокого ледового класса Arctic7.

Эти газовозы уникальны, потому что только благодаря их применению можно круглогодично вывозить СПГ с этого арктического завода, а именно с терминала "Утренний" на Гыданском полуострове в ЯНАО. Ни одно другое судно в мире не может это делать круглый год. А ледокольная обстановка с ноября по июнь такова, что без газовозов ледового класса Arctic7 добраться до завода просто невозможно.

Еще одна особенность — никто в мире не имеет СПГ-заводов в таких экстремальных условиях, поэтому и подобные газовозы Arctic7 больше никому не нужны. Их создавали и строили специально на заказ под российский проект. Специализируется в их создании Южная Корея. С ней Россия и начала сотрудничать еще до 2022 года.

На три очереди "Арктик СПГ — 2" по 6,6 миллиона тонн каждая (в сумме 19,8 миллиона тонн) был заказан 21 такой уникальный газовоз: шесть строили в самой Южной Корее плюс 15 заказали на нашей "Звезде" в кооперации с южнокорейским партнером. Получается, что для экспорта одного миллиона тонн в год нужно одно такое судно. А у "Арктик СПГ — 2" к моменту запуска первой очереди оказался всего один такой газовоз — "Кристоф де Маржери", который работал на другом проекте, но попал под санкции, его автоматически перевели на службу подсанкционного завода.

С российской судостроительной верфи "Звезда" первый газовоз класса Arctic7 был спущен только в конце прошлого года. Теперь флот пополнился вторым — это "Константин Посьет", и к концу года обещают еще и третий. В итоге у завода появится флот из четырех танкеров вместо одного. Значит, экспорт с "Арктик СПГ — 2" может вырасти в четыре раза — до четырех-пяти миллионов тонн в год.

Однако мощности двух построенных очередей "Арктик СПГ — 2" составляют 13,2 миллиона тонн (когда будет построена третья очередь и будет ли вообще — неизвестно). Для выхода на эти объемы нужны новые газовозы класса Arctic7 — минимум семь. И где их взять, большой вопрос. Для сборки на российской верфи были использованы судокомплекты, которые южнокорейцы успели поставить до ввода санкций. И насколько российская верфь продвинулась в импортозамещении и в состоянии ли полностью самостоятельно собирать такие газовозы — пока неясно.

У Южной Кореи есть шесть газовозов, построенных специально для "Арктик СПГ — 2", но передать их нам не успели. В итоге они так и зависли там, и когда (и появится ли вообще) возможность их забрать, неизвестно. Других покупателей на эти суда тоже нет — потому что, повторимся, они нужны только нашему арктическому проекту.

Сами суда тоже уникальные. Они сложнее технически, чем обычные танкеры для перевозки нефти, — в частности, здесь нужно обладать технологиями создания специальной мембраны для перевозки газа.

Эти технологии, связанные с СПГ-заводами и газовозами, появились не так давно, и у России не было ни опыта, ни какого-то технического задела в этой сфере, какие, например, имелись в сфере авиации или производства газовых турбин для ТЭС. За последние годы страна справилась с созданием не только собственных самолетов, но и авиационных двигателей для них, а также больших газовых турбин. Все это супертехнологии, обладанием которых могут похвастаться единицы. Но в случае с газовозами класса Arctic7 пока не понятно, удалось ли России продвинуться — и как далеко — в создании собственных технологий.