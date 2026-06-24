Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона призывает заинтересованные страны выходить из Международного уголовного суда (МУС), заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона публично призывает все заинтересованные страны, которые по ошибке участвуют в Международном уголовном суде (МУС), из него выходить, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить", - сказал директор правового департамента МИД России Максим Мусихин, говоря о МУС.