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МИД: Россия публично призывает заинтересованные страны выходить из МУС - РИА Новости, 24.06.2026
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16:32 24.06.2026 (обновлено: 16:34 24.06.2026)
МИД: Россия публично призывает заинтересованные страны выходить из МУС

МИД: Россия призывает страны, по ошибке участвующие в МУС, выходить из него

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона призывает заинтересованные страны выходить из Международного уголовного суда (МУС), заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российская сторона публично призывает все заинтересованные страны, которые по ошибке участвуют в Международном уголовном суде (МУС), из него выходить, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить", - сказал директор правового департамента МИД России Максим Мусихин, говоря о МУС.
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