Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 24.06.2026
Симоньян поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Симоньян: «Россия сегодня» всегда и во всем занимает первое место

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что международная медиагруппа «Россия сегодня» всегда занимает первое место.
  • Симоньян подчеркнула заслуги коллектива медиагруппы и отметила, что их работа нередко связана с риском для жизни, особенно это касается военных корреспондентов.
  • Маргарита Симоньян выразила гордость за коллектив и пожелала всем счастья, здоровья и безопасности.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" всегда и во всем занимает первое место, и в этом - заслуга ее коллектива, отметила главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Посольство в Кувейте поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Вчера, 13:49
"Совинформбюро" – это то, где берет истоки, собственно говоря, наша организация. Спасибо всем огромное, что так круто работаете. Спасибо всем огромное, что мы на первом месте - всегда и во всем. Было бы место "первее", чем первое - были бы на нем. Это ваша заслуга, безусловно", - сказала Симоньян, обращаясь к коллективу медиагруппы.
Она отметила, что работа сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" нередко связана с риском для жизни - прежде всего, это касается профессии военного корреспондента. Зная это, военкоры продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, рассказывать правду.
"Я горжусь всеми нами и каждым в отдельности. Очень благодарна. Будьте, пожалуйста, все счастливы, здоровы. Пусть беда обходит стороной ваши дома и наш общий дом", - добавила Симоньян.
В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 12:56
 
Маргарита СимоньянСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала