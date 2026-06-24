Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что международная медиагруппа «Россия сегодня» всегда занимает первое место.

Симоньян подчеркнула заслуги коллектива медиагруппы и отметила, что их работа нередко связана с риском для жизни, особенно это касается военных корреспондентов.

Маргарита Симоньян выразила гордость за коллектив и пожелала всем счастья, здоровья и безопасности.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" всегда и во всем занимает первое место, и в этом - заслуга ее коллектива, отметила главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

Совинформбюро " – это то, где берет истоки, собственно говоря, наша организация. Спасибо всем огромное, что так круто работаете. Спасибо всем огромное, что мы на первом месте - всегда и во всем. Было бы место "первее", чем первое - были бы на нем. Это ваша заслуга, безусловно", - сказала Симоньян, обращаясь к коллективу медиагруппы.

Она отметила, что работа сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" нередко связана с риском для жизни - прежде всего, это касается профессии военного корреспондента. Зная это, военкоры продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, рассказывать правду.

"Я горжусь всеми нами и каждым в отдельности. Очень благодарна. Будьте, пожалуйста, все счастливы, здоровы. Пусть беда обходит стороной ваши дома и наш общий дом", - добавила Симоньян.