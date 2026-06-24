Лавров рассказал, о чем договорились Россия и США на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и США на саммите на Аляске договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, заявил Лавров.

Он отметил, что сейчас от Москвы требуют дополнительных уступок, хотя на саммите уже был достигнут компромисс.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и США на саммите на Аляске в прошлом году договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, а сейчас от Москвы просят каких-то еще уступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент ( РФ Владимир) Путин в Анкоридже президенту ( США Дональду) Трампу сказал, что тут (в американском предложении - ред.) есть какие-то нюансы, но я эти нюансы беру на себя: я принимаю ваше предложение. Но это уже был компромисс. А сейчас нам говорят, слушайте, не получается пока. Давайте еще раз, что-нибудь уступите", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что Россия на саммите на Аляске с США никаких уступок не делала.