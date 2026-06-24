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Лавров рассказал, о чем договорились Россия и США на Аляске - РИА Новости, 24.06.2026
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14:14 24.06.2026 (обновлено: 20:08 24.06.2026)
Лавров рассказал, о чем договорились Россия и США на Аляске

Лавров заявил, что сейчас от Москвы просят еще уступок по Украине

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и США на саммите на Аляске договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, заявил Лавров.
  • Он отметил, что сейчас от Москвы требуют дополнительных уступок, хотя на саммите уже был достигнут компромисс.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и США на саммите на Аляске в прошлом году договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, а сейчас от Москвы просят каких-то еще уступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (РФ Владимир) Путин в Анкоридже президенту (США Дональду) Трампу сказал, что тут (в американском предложении - ред.) есть какие-то нюансы, но я эти нюансы беру на себя: я принимаю ваше предложение. Но это уже был компромисс. А сейчас нам говорят, слушайте, не получается пока. Давайте еще раз, что-нибудь уступите", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что Россия на саммите на Аляске с США никаких уступок не делала.
"Мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов за столом переговоров", - отметил Лавров.
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