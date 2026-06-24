В трех странах пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осенью в России, Белоруссии и Казахстане пройдут учения ОДКБ с упором на применение новейших видов оружия.
- Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с упором на применение новейших видов оружия пройдут осенью в России, Белоруссии и Казахстане, рассказал начальник управления планирования, применения войск ОДКБ, замначальника центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ объединенного штаба организации Анатолий Яковлев.
"В сентябре-октябре текущего года спланирован ряд совместных учений на территории России, Белоруссии и Казахстана. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск, а также новейших видов оружия с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Армения остается членом ОДКБ, заявила Захарова
22 июня, 15:22