В трех странах пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с упором на применение новейших видов оружия пройдут осенью в России, Белоруссии и Казахстане, рассказал начальник управления планирования, применения войск ОДКБ, замначальника центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ объединенного штаба организации Анатолий Яковлев.