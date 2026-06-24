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В трех странах пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия - РИА Новости, 24.06.2026
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13:13 24.06.2026
В трех странах пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия

В России, Казахстане и Белоруссии пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкКомандно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2024" на полигоне "Берег" в Алматинской области
Командно-штабные учения ОДКБ Нерушимое братство-2024 на полигоне Берег в Алматинской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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Командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2024" на полигоне "Берег" в Алматинской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осенью в России, Белоруссии и Казахстане пройдут учения ОДКБ с упором на применение новейших видов оружия.
  • Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с упором на применение новейших видов оружия пройдут осенью в России, Белоруссии и Казахстане, рассказал начальник управления планирования, применения войск ОДКБ, замначальника центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ объединенного штаба организации Анатолий Яковлев.
"В сентябре-октябре текущего года спланирован ряд совместных учений на территории России, Белоруссии и Казахстана. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск, а также новейших видов оружия с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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