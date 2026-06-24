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Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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12:30 24.06.2026
Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, заявил Песков

Песков: Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией при отражении любых угроз

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, заявил Песков.
  • В том числе во время отражения любых угроз.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие", - сказал Песков журналистам.
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