В России создадут единую базу краснокнижных животных и растений

Краткий пересказ от РИА ИИ В России планируют создать электронную версию Красной книги, которая объединит все издания с советских времен.

Электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России.

На ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Электронную версию Красной книги, которая объединит все существовавшие издания с советских времен, создадут в России, рассказал в интервью РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.

"Планируем создать электронную версию Красной книги России , где (необходимо - ред.) собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам", - сказал собеседник агентства.

Эколог отметил, что электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России. На таком ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.