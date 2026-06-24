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В России создадут единую базу краснокнижных животных и растений - РИА Новости, 24.06.2026
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02:10 24.06.2026
В России создадут единую базу краснокнижных животных и растений

В России создадут электронную версию Красной книги, объединяющую все издания

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Depositphotos.com / stockasso
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России планируют создать электронную версию Красной книги, которая объединит все издания с советских времен.
  • Электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России.
  • На ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Электронную версию Красной книги, которая объединит все существовавшие издания с советских времен, создадут в России, рассказал в интервью РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.
"Планируем создать электронную версию Красной книги России, где (необходимо - ред.) собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам", - сказал собеседник агентства.
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Эколог отметил, что электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России. На таком ресурсе планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных.
В России есть одна федеральная Красная книга РФ, которая включает тома про животных и растения. Помимо этого, существуют аналогичные региональные издания со списком видов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на конкретных территориях.
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ОбществоРоссияАлександр ЗакондыринМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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