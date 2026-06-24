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Россия следит за деятельностью ЕС в ядерной сфере, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 24.06.2026
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01:41 24.06.2026 (обновлено: 02:27 24.06.2026)
Россия следит за деятельностью ЕС в ядерной сфере, заявил постпред в Женеве

Гатилов: ЕС и НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия тщательно отслеживает деятельность стран ЕС и НАТО в области ядерных вооружений.
  • Постпред РФ при ООН в Женеве отметил, что шаги европейских государств, включая подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши и готовность Финляндии разместить ядерное оружие, отражают милитаризацию Европы.
  • Гатилов заявил, что такие действия вписываются в подготовку к «конфликту высокой интенсивности» с Россией.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Россия самым тщательным образом отслеживает деятельность стран ЕС и НАТО в области ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам дипломата, политика европейских государств в сфере ядерных вооружений, включая подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши и готовность Финляндии разместить ядерное оружие, отражает общую милитаризацию Европы.
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"Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками "конфликту высокой интенсивности" с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО", - сказал Гатилов.
Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
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В миреРоссияФранцияПольшаГеннадий ГатиловЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОЕвросоюзООН
 
 
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