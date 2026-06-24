Россия следит за деятельностью ЕС в ядерной сфере, заявил постпред в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия тщательно отслеживает деятельность стран ЕС и НАТО в области ядерных вооружений.

Постпред РФ при ООН в Женеве отметил, что шаги европейских государств, включая подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши и готовность Финляндии разместить ядерное оружие, отражают милитаризацию Европы.

Гатилов заявил, что такие действия вписываются в подготовку к «конфликту высокой интенсивности» с Россией.

ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Россия самым тщательным образом отслеживает деятельность стран ЕС и НАТО в области ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, политика европейских государств в сфере ядерных вооружений, включая подготовку к совместным ядерным учениям Франции Польши и готовность Финляндии разместить ядерное оружие, отражает общую милитаризацию Европы.

"Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками "конфликту высокой интенсивности" с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО", - сказал Гатилов.

Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.