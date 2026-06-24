Росприроднадзор направил в МВД запрос о медвежонке со скандального видео

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Северо-кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора по Ингушетии направило в региональное МВД запрос о медвежонке, которого предположительно кормили снюсом.
- По предварительной информации правоохранительных органов, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием.
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Северо-кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора по Ингушетии направило в региональное МВД запрос о медвежонке, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях в начале прошлой недели, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В соцсетях 15 июня появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят, как утверждалось, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. Медвежонка, как и его хозяина, до сих пор не удалось найти, сообщили РИА Новости в правоохранительных ораганах региона. МВД и прокуратура Ингушетии начали проверки – в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием.
"Мы направили информацию с этим видео в МВД по Республике Ингушетии, чтобы они установили, кто владелец этого медвежонка, и где он находится. Как эту работу они проведут, материалы нам направят, в дальнейшем будем решать. Пока мы ответа не получили от них", - сказал собеседник агентства.