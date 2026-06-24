Есипов отметил, что Роналду реабилитировался перед фанатами с Узбекистаном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду несколько реабилитировался в матче чемпионата мира по футболу с командой Узбекистана, забив два гола, заявил в разговоре с РИА Новости экс-полузащитник сборной России Валерий Есипов.

"Годы свое берут, но сопротивление сборной Узбекистана тоже было не такое уж сильное. Гол забит, и не один, и динамично команда Португалии сыграла. По крайней мере, эта игра реабилитировала немного Роналду и придала португальцам уверенность. Наверняка они выйдут в плей-офф, и уже тогда можно будет давать окончательную оценку (роли Роналду)", – сказал Есипов.