Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду забил два гола в матче чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана.
- Сборная Португалии победила сборную Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду стал первым игроком, забивавшим на шести мировых первенствах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду несколько реабилитировался в матче чемпионата мира по футболу с командой Узбекистана, забив два гола, заявил в разговоре с РИА Новости экс-полузащитник сборной России Валерий Есипов.
Сборная Португалии победила во вторник команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира. Роналду оформил дубль и стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах.
"Годы свое берут, но сопротивление сборной Узбекистана тоже было не такое уж сильное. Гол забит, и не один, и динамично команда Португалии сыграла. По крайней мере, эта игра реабилитировала немного Роналду и придала португальцам уверенность. Наверняка они выйдут в плей-офф, и уже тогда можно будет давать окончательную оценку (роли Роналду)", – сказал Есипов.
Чемпионат мира проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Сборная Португалии играет в группе K и после двух встреч с ДР Конго и Узбекистаном занимает второе место с 4 очками. Чемпионат мира завершится 19 июля.