Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне.
- 41-летний Криштиану Роналду отметился дублем и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сестра пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду Катя Авейру после матча чемпионата мира по футболу против сборной Узбекистана в шутку сравнила брата со стариком на костылях, который тащит на спине кучу дынь.
Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. 41-летний Роналду отметился дублем, став первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.
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"Я кое-что вам скажу: я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь", – написала Авейру в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.