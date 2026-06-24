Роналду не стал отвечать на вопрос журналистов о Месси после матча ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду прервал журналиста, не дав ему закончить вопрос о Лионеле Месси.

Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прервал журналиста, не дав ему закончить вопрос об аргентинце Лионеле Месси, ставшем лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился дублем, став первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Ранее Месси с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Видео инцидента опубликовал аккаунт Record в соцсети X. Роналду перебил журналиста и попросил перейти к следующему вопросу.