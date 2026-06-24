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Роналду не стал отвечать на вопрос журналистов о Месси после матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
01:03 24.06.2026
Роналду не стал отвечать на вопрос журналистов о Месси после матча ЧМ

Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ

© Соцсети португальцаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Соцсети португальца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду прервал журналиста, не дав ему закончить вопрос о Лионеле Месси.
  • Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прервал журналиста, не дав ему закончить вопрос об аргентинце Лионеле Месси, ставшем лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился дублем, став первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Ранее Месси с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.
Видео инцидента опубликовал аккаунт Record в соцсети X. Роналду перебил журналиста и попросил перейти к следующему вопросу.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортКриштиану РоналдуЛионель МессиЧМ по футболу 2026
 
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