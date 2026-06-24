Ректор РГГУ: о новых профессиях, отмене Болонской системы, ИИ в образовании

Большое внимание в РГГУ уделяется преподаванию истории как основе формирования гражданской идентичности нашего общества. История России изучается на всех программах, которых в вузе насчитывается более трехсот. Преподавание сочетает классическую подготовку с современными практико-ориентированными методами и междисциплинарным подходом. История изучается в связке с социологией, культурологией, лингвистикой, а также с информационными технологиями. Комплексное сочетание дисциплин позволяет создать максимально достоверную картину прошлого.
Внедряются инновационные методы обучения визуализации и медиатехнологиям; создаются мультимедийные проекты, разрабатываются интерактивные и ментальные карты, а также синхронные и диахронные сравнительные хронологии.
– Какие новые направления появились, например, за последние два года? Какие междисплинарные образовательные программы вы запускаете?
– Новые направления и междисциплинарные образовательные программы сегодня формируются прежде всего под влиянием запросов рынка труда. С каждым днем все более востребованными становятся специалисты, работающие на стыке гуманитарного знания, анализа больших данных и цифровых технологий. РГГУ активно готовит специалистов для новых профессий, к примеру, в области цифрового архивирования, анализа социальных сетей, компьютерной лингвистики, медиааналитики и других.
Сегодня мало быть просто гуманитарием или профессионалом в области инженерно-технических наук – рынок нуждается в специалистах с глубокими знаниями и способностью реагировать на вызовы и принимать стратегические решения, не только формулируя текущие задачи, но и продвигая новые приоритеты. В РГГУ создаются образовательные программы, которые объединяют анализ больших данных, цифровую грамотность, гуманитарные науки и сочетают разные методологические подходы.
– Рынок труда стремительно меняется. Для мотивированных выпускников, ориентированных на саморазвитие и карьерный рост, обучение в магистратуре по тому же направлению подготовки, что и на бакалавриате, несомненно, будет эффективным. Углубляется профессиональная подготовка. Однако существуют случаи, когда смена траектории вполне оправдана: если человек стремится расширить компетенции, чтобы работать в межотраслевых сферах. Для таких людей законопроект закрывает возможности получения качественного образования в новой области, поэтому варианты смены образовательной траектории все-таки должны быть предусмотрены. В этой связи можно подумать о разделении программ магистратуры для людей с профильным и непрофильным образованием уровня бакалавриата, варьируя длительность обучения – от одного до двух лет.
– Сегодня мы видим довольно большой запрос на среднее профессиональное образование (СПО). Часть студентов ориентирована на быстрое получение знаний, диплома и скорый вход на работу. Насколько это продуктивно, как РГГУ развивает это направление?
– Это важная и перспективная задача, которая расширяет практическую подготовку специалистов, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и укрепляет связь с социальными институтами. В РГГУ планируется трансформация системы СПО сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, будет пересмотрен спектр предлагаемых образовательных программ, не просто с упором на практические навыки в сферах культуры, педагогики, социальных услуг и других гуманитарных профессий, но и на значимые тенденции в этих отраслях. Сейчас обсуждается открытие новых программ СПО, ориентированных на актуальные потребности рынка труда, например, "Социальная работа", "Культурный менеджмент", "Театральное искусство", "Медиатехнологии".
В-третьих, большой потенциал кроется в расширении сотрудничества с регионами и муниципалитетами. Речь идет о реализации совместных образовательных программ, в рамках которых студенты смогут проходить практику в муниципальных учреждениях, государственных организациях и компаниях-партнерах. Такой формат делает подготовку предельно приближенной к реальным запросам работодателей.
В РГГУ продолжается работа по интеграции программ СПО и высшего образования. Важно, чтобы выпускники могли выстраивать непрерывную образовательную траекторию: получать дополнительные квалификации, профессиональные сертификаты и при желании продолжать обучение уже на уровне высшего образования.
– Вы правильно отметили, что необходимо соблюдать здесь золотую середину. Задача современного университета состоит в том, чтобы, сохраняя фундаментальность образования, обеспечить эффективное применение полученных студентами компетенций на практике.
Образовательные программы РГГУ уже реализуют концепцию "цифрового поворота" в гуманитарных науках, не отказываясь от классической исследовательской базы. Цифровые методы здесь не подменяют традиционные, а дополняют их: усиливают аналитические возможности и позволяют работать с большими объемами данных. Сотрудничество с работодателями дает студентам реальный профессиональный опыт – благодаря этому выпускники вуза высоко востребованы на рынке труда.
Достичь этого можно не путем отказа от фундаментальной основы, а через ее обогащение за счет внедрения современных технологий, междисциплинарных подходов и включения практического опыта в учебный процесс. Такая образовательная модель готовит специалистов, которые глубоко разбираются в своей области и при этом успешно адаптируются к динамичным условиям рынка труда.
– Наличие научно-педагогических гуманитарных школ – не просто количественный показатель, а стратегия, определяющая саму суть развития университета и качество получаемого в нем образования. В РГГУ сформирован Реестр научно-педагогических школ с возможностью его дополнения и обновления, выработаны четкие критерии, по которым оценивается зрелость того или иного научного коллектива.
Научно-педагогическая школа представляет собой сложившийся коллектив исследователей разных поколений и научной квалификации, объединенных общим научным направлением и методологией, совместной исследовательской и педагогической деятельностью, обладающий высокой академической репутацией и признанием в российском и международном сообществах. В качестве ярких примеров можно привести "Мезоамериканские исследования" в Учебно-научном центре имени Ю.В. Кнорозова, школу "Культурно-исторической психологии Л.С. Выготского", "Пространство большой Евразии", школу "Типологии и семиотики фольклора". Эти и многие другие исследовательские коллективы РГГУ известны далеко за пределами России.
Они характеризуются устойчивостью традиций, преемственностью поколений и общими методологическими принципами. Руководители научно-педагогических школ РГГУ на регулярной основе осуществляют подготовку кандидатов и докторов наук, тем самым формируя исследовательские группы, обеспечивающие развитие и рост результативности российской науки и образования. Этому способствует и комфортная среда для молодых ученых, которым оказывается всесторонняя поддержка.
Высокий уровень научных результатов, эффективность и научная значимость исследований, признание коллектива на российском и международном уровнях – лишь один из аспектов деятельности научно-педагогических школ. Не менее важным является широкое участие специалистов в образовательном процессе, подтверждаемое формированием новых и постоянным обновлением имеющихся образовательных программ и учебных курсов, подготовкой и изданием учебных и учебно-методических пособий, внедрением результатов научной деятельности в обучающий процесс.
Все это создает в университете уникальную интеллектуальную среду, в которой студент с первых дней обучения вовлекается в исследовательский процесс. Именно через личное общение с выдающимися учеными и их учениками будущий историк, филолог, международник или специалист в области защиты информации усваивает не только факты, но и саму культуру научной коммуникации.
Научно-педагогические школы для РГГУ – залог непрерывного обновления и жизнеспособности. Их многообразие позволяет университету гибко отвечать на вызовы времени. Все это имеет прямое отношение к качеству наших выпускников. Диплом РГГУ – это не только документ о высшем образовании, но и знак причастности к живой научной традиции.