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Ректор РГГУ: о новых профессиях, отмене Болонской системы, ИИ в образовании - РИА Новости, 24.06.2026
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10:00 24.06.2026

Ректор РГГУ: о новых профессиях, отмене Болонской системы, ИИ в образовании

© Фото предоставлено пресс-службой РГГУРектор РГГУ Андрей Викторович Логинов
Ректор РГГУ Андрей Викторович Логинов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ
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20 июня 2026 года стартовала приемная кампания в вузы России. С каждым годом высшие учебные заведения, стремясь соответствовать вызовам времени, вводят новые специализации, одновременно сохраняя свои лучшие традиции. Один из ведущих гуманитарных вузов страны – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) – не исключение. О современных стандартах обучения, специальностях и важности научных школ в интервью РИА Новости рассказал ректор РГГУ Андрей Викторович Логинов.
– Мы видим, как стремительно меняются запросы современного мира, появляются новые профессии. Как РГГУ, один из ведущих российских вузов, реагирует на вызовы времени? Как быстро внедряются в обучение какие-то новые направления?
– В современных условиях возрастает роль подготовки специалистов нового типа. Документоведам и архивистам необходимо не только владеть классическими знаниями в области, но и обладать компетенциями в сфере работы с данными и технологиями искусственного интеллекта. В Историко-архивном институте РГГУ была открыта программа бакалавриата "Интеллектуальные системы в управлении документами", которая ориентирована на интеграцию гуманитарных и технических компетенций.
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан АльтимировСтуденты РГГУ около университета
Студенты РГГУ около университета - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан Альтимиров
Студенты РГГУ около университета
Сфера управления документами в эпоху "гибридного интеллекта" представляет собой одну из самых перспективных областей применения технологий ИИ. Документы в современной цифровой среде – это сложные информационные объекты, требующие обработки и системного анализа. Но реализация потенциала технологий ИИ в данной сфере возможна только при условии соблюдения баланса между технологическими возможностями, методологическими принципами и четкими ограничениями. Именно это определяет устойчивость развития социально-гуманитарного знания в цифровой реальности.
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Большое внимание в РГГУ уделяется преподаванию истории как основе формирования гражданской идентичности нашего общества. История России изучается на всех программах, которых в вузе насчитывается более трехсот. Преподавание сочетает классическую подготовку с современными практико-ориентированными методами и междисциплинарным подходом. История изучается в связке с социологией, культурологией, лингвистикой, а также с информационными технологиями. Комплексное сочетание дисциплин позволяет создать максимально достоверную картину прошлого.


Внедряются инновационные методы обучения визуализации и медиатехнологиям; создаются мультимедийные проекты, разрабатываются интерактивные и ментальные карты, а также синхронные и диахронные сравнительные хронологии.
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– Какие новые направления появились, например, за последние два года? Какие междисплинарные образовательные программы вы запускаете?

– Новые направления и междисциплинарные образовательные программы сегодня формируются прежде всего под влиянием запросов рынка труда. С каждым днем все более востребованными становятся специалисты, работающие на стыке гуманитарного знания, анализа больших данных и цифровых технологий. РГГУ активно готовит специалистов для новых профессий, к примеру, в области цифрового архивирования, анализа социальных сетей, компьютерной лингвистики, медиааналитики и других.
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Сегодня мало быть просто гуманитарием или профессионалом в области инженерно-технических наук – рынок нуждается в специалистах с глубокими знаниями и способностью реагировать на вызовы и принимать стратегические решения, не только формулируя текущие задачи, но и продвигая новые приоритеты. В РГГУ создаются образовательные программы, которые объединяют анализ больших данных, цифровую грамотность, гуманитарные науки и сочетают разные методологические подходы.

К числу таких программ относятся: "Анализ и экспертное комментирование международных процессов", "Искусственный интеллект и цифровые технологии в исторических исследованиях", "Математические методы и модели обработки и защиты информации в социотехнических системах", "Международное и сравнительное право в эпоху искусственного интеллекта", программы по изучению современной Арктики и Глобального Юга, древних цивилизаций Египта, Судана и Мезоамерики. Их список можно еще долго продолжать.
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан АльтимировОдна из аудиторий РГГУ
Одна из аудиторий РГГУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан Альтимиров
Одна из аудиторий РГГУ
– Госдума готовит закон об изменении правил поступления в магистратуру – она будет для большинства специальностей привязана к бакалавриату. Как Вы относитесь к такой инициативе, как, на Ваш взгляд, это отразится на качестве образования и возможностях студентов расширить сферу знаний и навыков?

– Рынок труда стремительно меняется. Для мотивированных выпускников, ориентированных на саморазвитие и карьерный рост, обучение в магистратуре по тому же направлению подготовки, что и на бакалавриате, несомненно, будет эффективным. Углубляется профессиональная подготовка. Однако существуют случаи, когда смена траектории вполне оправдана: если человек стремится расширить компетенции, чтобы работать в межотраслевых сферах. Для таких людей законопроект закрывает возможности получения качественного образования в новой области, поэтому варианты смены образовательной траектории все-таки должны быть предусмотрены. В этой связи можно подумать о разделении программ магистратуры для людей с профильным и непрофильным образованием уровня бакалавриата, варьируя длительность обучения – от одного до двух лет.

– Сегодня мы видим довольно большой запрос на среднее профессиональное образование (СПО). Часть студентов ориентирована на быстрое получение знаний, диплома и скорый вход на работу. Насколько это продуктивно, как РГГУ развивает это направление?

– Это важная и перспективная задача, которая расширяет практическую подготовку специалистов, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и укрепляет связь с социальными институтами. В РГГУ планируется трансформация системы СПО сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, будет пересмотрен спектр предлагаемых образовательных программ, не просто с упором на практические навыки в сферах культуры, педагогики, социальных услуг и других гуманитарных профессий, но и на значимые тенденции в этих отраслях. Сейчас обсуждается открытие новых программ СПО, ориентированных на актуальные потребности рынка труда, например, "Социальная работа", "Культурный менеджмент", "Театральное искусство", "Медиатехнологии".
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан АльтимировБиблиотека РГГУ
Библиотека РГГУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан Альтимиров
Библиотека РГГУ
Во-вторых, проводится модернизация учебных программ с упором на практическую подготовку. Включаются в учебный план стажировки, мастер-классы и практические занятия с использованием современных технологий и интерактивных форм обучения. Будут привлекаться наставники из профильных учреждений и организаций, чтобы максимально покрыть потребности работодателей. Целесообразно развивать обучение, в рамках которого студент совмещает учебу с прохождением практики на базе культурных учреждений, образовательных организаций, СМИ, социальных служб. Это несомненно способствует большей востребованности выпускников на рынке труда.

В-третьих, большой потенциал кроется в расширении сотрудничества с регионами и муниципалитетами. Речь идет о реализации совместных образовательных программ, в рамках которых студенты смогут проходить практику в муниципальных учреждениях, государственных организациях и компаниях-партнерах. Такой формат делает подготовку предельно приближенной к реальным запросам работодателей.

В РГГУ продолжается работа по интеграции программ СПО и высшего образования. Важно, чтобы выпускники могли выстраивать непрерывную образовательную траекторию: получать дополнительные квалификации, профессиональные сертификаты и при желании продолжать обучение уже на уровне высшего образования.
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– Меняется не только рынок труда, но и подход к обучению. Одна из главных проблем – разрыв между академическим знанием и практикой. Как сохранить баланс между академической наукой и прикладным знанием?

– Вы правильно отметили, что необходимо соблюдать здесь золотую середину. Задача современного университета состоит в том, чтобы, сохраняя фундаментальность образования, обеспечить эффективное применение полученных студентами компетенций на практике.

Образовательные программы РГГУ уже реализуют концепцию "цифрового поворота" в гуманитарных науках, не отказываясь от классической исследовательской базы. Цифровые методы здесь не подменяют традиционные, а дополняют их: усиливают аналитические возможности и позволяют работать с большими объемами данных. Сотрудничество с работодателями дает студентам реальный профессиональный опыт – благодаря этому выпускники вуза высоко востребованы на рынке труда.
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Достичь этого можно не путем отказа от фундаментальной основы, а через ее обогащение за счет внедрения современных технологий, междисциплинарных подходов и включения практического опыта в учебный процесс. Такая образовательная модель готовит специалистов, которые глубоко разбираются в своей области и при этом успешно адаптируются к динамичным условиям рынка труда.

© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан АльтимировУчебный музей в здании РГГУ
Учебный музей в здании РГГУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РГГУ/Руслан Альтимиров
Учебный музей в здании РГГУ
– В РГГУ на сегодняшний день 25 научных гуманитарных школ. Что это дает вузу, почему важно? В чем отличие и преимущество образования, которое дает университету?

– Наличие научно-педагогических гуманитарных школ – не просто количественный показатель, а стратегия, определяющая саму суть развития университета и качество получаемого в нем образования. В РГГУ сформирован Реестр научно-педагогических школ с возможностью его дополнения и обновления, выработаны четкие критерии, по которым оценивается зрелость того или иного научного коллектива.

Научно-педагогическая школа представляет собой сложившийся коллектив исследователей разных поколений и научной квалификации, объединенных общим научным направлением и методологией, совместной исследовательской и педагогической деятельностью, обладающий высокой академической репутацией и признанием в российском и международном сообществах. В качестве ярких примеров можно привести "Мезоамериканские исследования" в Учебно-научном центре имени Ю.В. Кнорозова, школу "Культурно-исторической психологии Л.С. Выготского", "Пространство большой Евразии", школу "Типологии и семиотики фольклора". Эти и многие другие исследовательские коллективы РГГУ известны далеко за пределами России.
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Они характеризуются устойчивостью традиций, преемственностью поколений и общими методологическими принципами. Руководители научно-педагогических школ РГГУ на регулярной основе осуществляют подготовку кандидатов и докторов наук, тем самым формируя исследовательские группы, обеспечивающие развитие и рост результативности российской науки и образования. Этому способствует и комфортная среда для молодых ученых, которым оказывается всесторонняя поддержка.
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Высокий уровень научных результатов, эффективность и научная значимость исследований, признание коллектива на российском и международном уровнях – лишь один из аспектов деятельности научно-педагогических школ. Не менее важным является широкое участие специалистов в образовательном процессе, подтверждаемое формированием новых и постоянным обновлением имеющихся образовательных программ и учебных курсов, подготовкой и изданием учебных и учебно-методических пособий, внедрением результатов научной деятельности в обучающий процесс.


Все это создает в университете уникальную интеллектуальную среду, в которой студент с первых дней обучения вовлекается в исследовательский процесс. Именно через личное общение с выдающимися учеными и их учениками будущий историк, филолог, международник или специалист в области защиты информации усваивает не только факты, но и саму культуру научной коммуникации.

Научно-педагогические школы для РГГУ – залог непрерывного обновления и жизнеспособности. Их многообразие позволяет университету гибко отвечать на вызовы времени. Все это имеет прямое отношение к качеству наших выпускников. Диплом РГГУ – это не только документ о высшем образовании, но и знак причастности к живой научной традиции.
 
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