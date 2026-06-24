Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что работа журналистов медиагруппы "Россия сегодня" вселяет в народ уверенность в победе и дарит надежду.

Он выразил благодарность корреспондентам, которые ведут летопись борьбы России с идеологией ненавистничества.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работа и самоотверженность журналистов медиагруппы "Россия сегодня" вселяют в народ России уверенность в победе и дарят надежду, как и голос народного артиста СССР Юрия Левитана в годы Великой Отечественной войны, заявил депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро , от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Я хотел бы поблагодарить коллектив "России сегодня" за ту работу, которую они делают. За то, что как и в 1941 году, и в 1945 году голос Левитана, ваши работы, ваши заметки, ваша самоотверженность вселяют в сердца людей, в народ Российской Федерации надежду и уверенность, что враг будет разбит, а победа будет за нами", - сказал Ревенко в ходе церемонии открытия выставки к юбилейной дате.

Он выразил благодарность корреспондентам, которые в настоящее время на передовой и в тылу ведут летопись борьбы России с идеологией ненавистничества.

"С идеологией, которая враждебна нам по природе своей, потому что национализм враждебен нашей многонациональности и многоконфессиональности России как общему дому для многих народов. Низкий вам поклон за то, что вы остаетесь на стороне справедливости и добра", - заключил Ревенко.