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В Севастополе рассказали о работах по восстановлению электроснабжения - РИА Новости, 24.06.2026
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22:59 24.06.2026
В Севастополе рассказали о работах по восстановлению электроснабжения

Развожаев: для восстановления электроснабжения в Севастополе требуется допвремя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
  • Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению электроснабжения Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал о том, что электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
"Наши энергетики продолжают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры. Требуется дополнительное время для завершения работ", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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