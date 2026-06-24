В Севастополе рассказали о работах по восстановлению электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
- Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению электроснабжения Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал о том, что электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
"Наши энергетики продолжают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры. Требуется дополнительное время для завершения работ", - написал он в своем канале на платформе "Макс".