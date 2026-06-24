Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе нескольких многоквартирных домов повреждены при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 24.06.2026 (обновлено: 09:53 24.06.2026)
В Севастополе нескольких многоквартирных домов повреждены при атаке ВСУ

Развожаев: многоквартирные дома повреждены при атаке ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отразили две воздушные атаки ВСУ, сбито 70 БПЛА.
  • Несколько многоквартирных домов получили точечные повреждения: разбиты окна, повреждены балконы.
  • Зафиксированы повреждения семи частных домов: локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Нескольких многоквартирных домов и семь частных точечно повреждены из-за атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил, что две воздушные атаки ВСУ на Севастополь было отражено минувшей ночью и утром, сбито 70 БПЛА.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Развозжаев рассказал о восстановлении электричества в Севастополе
Вчера, 09:38
“Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов”, - написал Развожаев в своем канале на платформе “Макс”.
Он сообщил, что в Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали.
“Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города (локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады)”, - подчеркнул губернатор и добавил, что из-за падения частей от сбитых БПЛА также произошло шесть возгораний травы.
Губернатор призвал при обнаружении обломков от БПЛА не подходить к ним, а сразу звонить в 112.
"Доверяйте только официальной информации", - подчеркнул Развожаев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольГагаринский районМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала