В Севастополе нескольких многоквартирных домов повреждены при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе отразили две воздушные атаки ВСУ, сбито 70 БПЛА.

Несколько многоквартирных домов получили точечные повреждения: разбиты окна, повреждены балконы.

Зафиксированы повреждения семи частных домов: локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Нескольких многоквартирных домов и семь частных точечно повреждены из-за атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что две воздушные атаки ВСУ на Севастополь было отражено минувшей ночью и утром, сбито 70 БПЛА.

“Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов”, - написал Развожаев в своем канале на платформе “ Макс ”.

Он сообщил, что в Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали.

“Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города (локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады)”, - подчеркнул губернатор и добавил, что из-за падения частей от сбитых БПЛА также произошло шесть возгораний травы.

Губернатор призвал при обнаружении обломков от БПЛА не подходить к ним, а сразу звонить в 112.