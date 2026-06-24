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Новый глава нацразведки США запустил процесс массовых сокращений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
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11:40 24.06.2026
Новый глава нацразведки США запустил процесс массовых сокращений, пишут СМИ

CNN: новый глава нацразведки США уже сократил более 50 специалистов

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне
Капитолий, здание в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Капитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Билл Пулт сократил шестерых ставленников своей предшественницы Тулси Габбард.
  • Исполняющий обязанности директора национальной разведки отстранил от занимаемых должностей десятки сотрудников разведки.
  • Центр по борьбе с терроризмом волна сокращений не затронула.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Новый исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт, спустя меньше чем неделю пребывания на посту, уже сократил шестерых ставленников своей предшественницы и отозвал еще несколько десятков чиновников разведки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Во вторник телеканал сообщал, что Пулт, приступивший к исполнению обязанностей 19 июня, уже запустил процесс массовых сокращений в нацразведке.
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Вчера, 09:48
"Исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пулт уволил шестерых политических ставленников, назначенных бывшим директором Тулси Габбард, и отстранил от занимаемых должностей десятки сотрудников разведки",- пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с решениями.
По словам источников 45 отозванных специалистов разведки работали в службе национальной разведки, но формально состояли в других агентствах. По решению Пулта их вернули в те ведомства, на которые они работают.
Более того, телеканал отмечает, что, вопреки предыдущим сообщениям, Центр по борьбе с терроризмом не был затронут волной сокращений.
Однако один источник отметил, что еще как минимум два десятка сотрудников разведсообщества могут сократить в ближайшие недели.
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Трамп сам отмечал, что хочет, чтобы новый исполняющий обязанности главы нацразведки провел сокращения в разведывательном сообществе. Позднее Трамп сообщил, что номинировал экс-председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона на пост главы нацразведки.
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