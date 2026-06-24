Новый глава нацразведки США запустил процесс массовых сокращений, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Билл Пулт сократил шестерых ставленников своей предшественницы Тулси Габбард.

Исполняющий обязанности директора национальной разведки отстранил от занимаемых должностей десятки сотрудников разведки.

Центр по борьбе с терроризмом волна сокращений не затронула.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Новый исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт, спустя меньше чем неделю пребывания на посту, уже сократил шестерых ставленников своей предшественницы и отозвал еще несколько десятков чиновников разведки, сообщает телеканал Новый исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт, спустя меньше чем неделю пребывания на посту, уже сократил шестерых ставленников своей предшественницы и отозвал еще несколько десятков чиновников разведки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Во вторник телеканал сообщал, что Пулт, приступивший к исполнению обязанностей 19 июня, уже запустил процесс массовых сокращений в нацразведке.

"Исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пулт уволил шестерых политических ставленников, назначенных бывшим директором Тулси Габбард , и отстранил от занимаемых должностей десятки сотрудников разведки",- пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с решениями.

По словам источников 45 отозванных специалистов разведки работали в службе национальной разведки, но формально состояли в других агентствах. По решению Пулта их вернули в те ведомства, на которые они работают.

Более того, телеканал отмечает, что, вопреки предыдущим сообщениям, Центр по борьбе с терроризмом не был затронут волной сокращений.

Однако один источник отметил, что еще как минимум два десятка сотрудников разведсообщества могут сократить в ближайшие недели.

В начале июня президент США Трамп назначил Пулта исполняющим обязанности главы национальной разведки. При этом Пулт сохранит должность главы агентств жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.