Раков сделал прогноз на победителя ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.
- Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.
Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K. На старте турнира победители Лиги наций УЕФА сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1), а во вторник разгромили сборную Узбекистана (5:0).
"За всеми играми наблюдаю. Думаю, победит Португалия", - сказал Раков.
Ранее в интервью РИА Новости нападающий "Локомотива" признавался, что в детстве его мотивировал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он называл форварда футболистом без негативных черт и ориентиром с точки зрения менталитета.
Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории принимают участие 48 команд.