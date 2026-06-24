Рейтинг@Mail.ru
Раков сделал прогноз на победителя ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:18 24.06.2026 (обновлено: 12:28 24.06.2026)
Раков сделал прогноз на победителя ЧМ-2026

Раков считает, что победителем ЧМ-2026 станет сборная Португалии

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.
  • Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.
Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K. На старте турнира победители Лиги наций УЕФА сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1), а во вторник разгромили сборную Узбекистана (5:0).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Роналду устал от Месси и унижений: забил два на ЧМ-2026 и вошел в историю
23 июня, 22:10
"За всеми играми наблюдаю. Думаю, победит Португалия", - сказал Раков.
Ранее в интервью РИА Новости нападающий "Локомотива" признавался, что в детстве его мотивировал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он называл форварда футболистом без негативных черт и ориентиром с точки зрения менталитета.
Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории принимают участие 48 команд.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Инфантино ответил на критику по поводу перерывов на водопой на ЧМ
Вчера, 01:56
 
ФутболСпортПортугалияУзбекистанСШАЧМ по футболу 2026Вадим РаковКриштиану РоналдуЛокомотив (Москва)ДР Конго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала