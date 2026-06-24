Раков сделал прогноз на победителя ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.

Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков в разговоре с РИА Новости предположил, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии.

Сборная Португалии после двух туров группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы K. На старте турнира победители Лиги наций УЕФА сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1), а во вторник разгромили сборную Узбекистана (5:0).

"За всеми играми наблюдаю. Думаю, победит Португалия", - сказал Раков.

Ранее в интервью РИА Новости нападающий "Локомотива" признавался, что в детстве его мотивировал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он называл форварда футболистом без негативных черт и ориентиром с точки зрения менталитета.