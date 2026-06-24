"Радиостанция Судного дня" передала два сигнала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Радиостанция Судного дня" передала сигнал "Амиловкус" в среду в 9:11 мск.
- В 9:16 радиостанция прозвучало сообщение "Растирание".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два сообщения "Амиловкус" и "Растирание" зафиксировали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение зафиксировано в среду в 9.11 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Амиловкус".
Второе сообщение зафиксировано в 9.16 мск. Радио передало сигнал "Растирание".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".