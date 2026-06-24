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Силы ПВО сбили 584 БПЛА и 14 управляемых авиабомб ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 24.06.2026
Силы ПВО сбили 584 БПЛА и 14 управляемых авиабомб ВСУ за сутки

МО РФ: средства ПВО сбили 584 БПЛА и 14 управляемых авиабомб ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ.
  • С начала проведения спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника ВСУ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны России, с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29886 танков и других боевых бронированных машин, 1747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64790 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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