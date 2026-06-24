Силы ПВО сбили 584 БПЛА и 14 управляемых авиабомб ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ.
- С начала проведения спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника ВСУ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны России, с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29886 танков и других боевых бронированных машин, 1747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64790 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18