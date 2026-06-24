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В Смоленской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.06.2026
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08:14 24.06.2026
В Смоленской области сбили украинский БПЛА

Анохин: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА в Смоленской области.
  • Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин
"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Силы ПВО сбили семь беспилотников в Смоленской области
21 ноября 2025, 07:31
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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