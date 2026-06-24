В Смоленской области сбили украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА в Смоленской области.
- Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин
"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
Силы ПВО сбили семь беспилотников в Смоленской области
21 ноября 2025, 07:31