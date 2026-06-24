Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что беспилотники сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Мосальского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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