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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области - РИА Новости, 24.06.2026
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07:46 24.06.2026
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области

Шапша: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что беспилотники сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Мосальского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьДзержинскийВладислав Шапша
 
 
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