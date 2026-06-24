Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Десять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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