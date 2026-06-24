Путин рассказал о рисках в сфере авиаперевозок

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам.

Президент РФ в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в 2026 году, а МС-21 - в 2027 году.