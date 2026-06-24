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Болельщик поставил Россию в пример организаторам ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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09:34 24.06.2026
Болельщик поставил Россию в пример организаторам ЧМ-2026

Болельщик поставил Россию в пример организаторам ЧМ-2026 по футболу

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Чемпионат мира по футболу 2026. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Болельщик Родион Балакин в разговоре с РИА Новости поставил Россию в пример организаторам чемпионата мира по футболу 2026 года в вопросе обеспечения безопасности.
Ранее Балакин с помощью созданного искусственным интеллектом билета сумел посетить матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором в Мехико встречались команды Узбекистана и Колумбии (1:3). Болельщик прошел несколько этапов досмотра, но на трибуны смог попасть только под конец матча.
"По уровню обеспечения безопасности, пусть это и звучит слишком патриотично, Мексика такая неорганизованная страна. Поэтому там пройти без билета на футбол - для фаната это дело принципа. У нас все посерьезнее было - фотографии были на Fan ID, но в первую очередь у нас билеты были доступнее. Понятно, что не Мексика определяла цену на билеты, но тем не менее", - сказал Балакин.
"Но в целом Мексика - очень классная и самобытная страна. Как будто на другую планету съездил. Очень понравилось дружелюбие, для них чемпионат мира это действительно праздник. Не было никаких конфликтов. Да, страна бедновата и плохо организованная, но люди относились от души", - добавил он.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 сборных.
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