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Россиянам рассказали, как преступники могут узнать данные для хищения жилья - РИА Новости, 24.06.2026
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13:45 24.06.2026
Россиянам рассказали, как преступники могут узнать данные для хищения жилья

Бессонов: преступники могут получать данные об одиноких собственниках жилья

© iStock.com / Tsikhan KuprevichКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Ключи от квартиры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов заявил, что преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья.
  • Бессонов подчеркнул необходимость законодательного регулирования защиты персональных данных, получаемых риелторами в ходе профессиональной деятельности, и установления ответственности за нарушение конфиденциальности.
  • Ректор отметил, что члены преступных групп используют полученную от риелторов информацию для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья и использовать эту информацию для хищения недвижимости, заявил ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А.Я. Сухарева Алексей Бессонов.
"Если рассматривать риелторов именно как профессиональное сообщество, то судебно-следственная практика свидетельствует о необходимости законодательного регулирования обеспечения ими защиты персональных данных и иной информации, получаемой при осуществлении профессиональной деятельности, а также установление ответственности за необеспечение конфиденциальности такой имеющейся у них в ходе профессиональной деятельности информации", - сказал Бессонов в ходе сессии "Государственное регулирование риелторов: барьеры или гарантия?" в рамках ПМЮФ.
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По его словам, сегодня уже встречаются случаи получения членами преступных групп от риелторов, не входящих в состав этих преступных групп, информации об одиноких гражданах с квартирами.
"Такую информацию члены этой организованной преступной группы использовали для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом: входили в доверие к собственникам жилья, спаивали их, организовывали продажу квартир, а полученные таким образом денежные средства похищали и присваивали", - заметил Бессонов.
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