Россиянам рассказали, как преступники могут узнать данные для хищения жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов заявил, что преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья.

Бессонов подчеркнул необходимость законодательного регулирования защиты персональных данных, получаемых риелторами в ходе профессиональной деятельности, и установления ответственности за нарушение конфиденциальности.

Ректор отметил, что члены преступных групп используют полученную от риелторов информацию для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья и использовать эту информацию для хищения недвижимости, заявил ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А.Я. Сухарева Алексей Бессонов.

"Если рассматривать риелторов именно как профессиональное сообщество, то судебно-следственная практика свидетельствует о необходимости законодательного регулирования обеспечения ими защиты персональных данных и иной информации, получаемой при осуществлении профессиональной деятельности, а также установление ответственности за необеспечение конфиденциальности такой имеющейся у них в ходе профессиональной деятельности информации", - сказал Бессонов в ходе сессии "Государственное регулирование риелторов: барьеры или гарантия?" в рамках ПМЮФ.

По его словам, сегодня уже встречаются случаи получения членами преступных групп от риелторов, не входящих в состав этих преступных групп, информации об одиноких гражданах с квартирами.

"Такую информацию члены этой организованной преступной группы использовали для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом: входили в доверие к собственникам жилья, спаивали их, организовывали продажу квартир, а полученные таким образом денежные средства похищали и присваивали", - заметил Бессонов.