Медведев: международное право — исключение, к которому надо стремиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что международное право в истории человечества — это исключение, к которому надо стремиться.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что международное право в истории человечества - это исключение, к которому надо стремиться.
"Человечество шло по пути конфликтов, войн и иных разборок, а действие международного права следует признать исключением, но это то исключение, к которому надо стремиться", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.