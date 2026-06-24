Правительство утвердило, кого считать ИП в рамках платформенной занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг через посреднические цифровые платформы: самозанятые и ИП могут считаться работающими через платформу, если трудятся на одну организацию не более 60 часов в месяц.

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике в РФ, цель которого — обеспечить дополнительную защиту участников рынка и создать условия для развития платформенной экономики.

Постановление будет действовать до 1 октября 2032 года.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы - самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

"Правительство утвердило критерии оказания услуг через посреднические цифровые платформы, которые позволят самозанятому или индивидуальному предпринимателю сотрудничать с одним и тем же заказчиком в рамках платформенной занятости", - говорится в сообщении.

Речь о платформах, через которые компании привлекают исполнителей для выполнения конкретной задачи, подработки.

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике в РФ . Его цель - обеспечить дополнительную защиту покупателей, продавцов и исполнителей, а также создать условия для дальнейшего развития платформенной экономики в России. В документе уже закреплены критерии, позволяющие разграничивать платформенную занятость и трудовые отношения, указывается в пресс-релизе.

В развитие этих норм для отдельных сфер деятельности разработаны уточняющие показатели систематичности оказания услуг для одного и того же заказчика.

Так, операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения работ исполнителем в отношении конкретного заказчика. Ключевой критерий – ежемесячное количество часов работы: в течение шести месяцев подряд этот показатель не должен превышать 60 часов в месяц для одного и того же заказчика. При этом число самих заказчиков не ограничивается.

Данные критерии призваны сделать взаимодействие между платформами, заказчиками и исполнителями услуг (самозанятые и индивидуальные предприниматели) более прозрачными и обеспечить баланс между гибкостью платформенной экономики и защитой прав исполнителей.

В перечень вошли строительство (как возведение зданий и сооружений, так и специализированные работы), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и общественное питание, операции с недвижимостью, образование, IT-сфера и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.