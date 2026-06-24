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У руля европейской политики стоят потомки нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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17:03 24.06.2026
У руля европейской политики стоят потомки нацистов, заявил Медведев

Медведев: у руля европейской политики стоят потомки недобитых нацистов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У руля европейской политики стоят потомки недобитых нацистов, заявил Медведев.
  • По его словам, идеи расового и национального превосходства все еще присутствуют в мышлении западных элит.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. У руля европейской политики стоят потомки недобитых нацистов, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сегодня, читая великие строки устава ООН, не стоит питать иллюзий. Красивый текст не смог за десятилетия вытравить из мышления западных элит идеи расового и национального превосходства. Ведь недобитый в свое время нацизм нашел благодатную почву в среде идейных и, скажем прямо, прямых биологических потомков, часть которых сегодня стоят у руля европейской политики", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
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