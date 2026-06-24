В Госдуме считают возможным отменить госпошлины при подаче некоторых исков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает возможным отменить госпошлины при подаче исков по делам социального характера.
- Нилов предлагает освободить от уплаты госпошлины при рассмотрении судами исков о взыскании долгов по зарплате.
- По мнению политика, требование госпошлины за подачу исков в суд для истребования задержанной зарплаты является дополнительным финансовым бременем для лишившихся дохода людей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отменить госпошлины при подаче исков по делам социального характера считает возможным председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Считаю, что можно было бы освободить от государственных пошлин не только в этой части, но и при подаче исков по другим судебным спорам социального характера", - сказал Нилов "Парламентской газете", комментируя законопроект об освобождении работников от уплаты госпошлины и судебных расходов при рассмотрении судами их исков о взыскании долгов по зарплате.
По его словам, госпошлины заметно выросли, а судебный процесс - это не только подача заявления, но и возможное обжалование в вышестоящей инстанции, и каждый раз приходится платить госпошлину.
Политик также отметил, что требование госпошлины за подачу исков в суд для истребования задержанной зарплаты - дополнительное финансовое бремя для тех, кто и так лишился дохода.