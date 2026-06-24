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В Госдуме считают возможным отменить госпошлины при подаче некоторых исков - РИА Новости, 24.06.2026
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19:04 24.06.2026
В Госдуме считают возможным отменить госпошлины при подаче некоторых исков

Нилов: можно отменить госпошлины при подаче исков по делам социального характера

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает возможным отменить госпошлины при подаче исков по делам социального характера.
  • Нилов предлагает освободить от уплаты госпошлины при рассмотрении судами исков о взыскании долгов по зарплате.
  • По мнению политика, требование госпошлины за подачу исков в суд для истребования задержанной зарплаты является дополнительным финансовым бременем для лишившихся дохода людей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отменить госпошлины при подаче исков по делам социального характера считает возможным председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Считаю, что можно было бы освободить от государственных пошлин не только в этой части, но и при подаче исков по другим судебным спорам социального характера", - сказал Нилов "Парламентской газете", комментируя законопроект об освобождении работников от уплаты госпошлины и судебных расходов при рассмотрении судами их исков о взыскании долгов по зарплате.
По его словам, госпошлины заметно выросли, а судебный процесс - это не только подача заявления, но и возможное обжалование в вышестоящей инстанции, и каждый раз приходится платить госпошлину.
Политик также отметил, что требование госпошлины за подачу исков в суд для истребования задержанной зарплаты - дополнительное финансовое бремя для тех, кто и так лишился дохода.
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