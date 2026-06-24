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Российский прыгун в воду завоевал серебро чемпионата Европы среди юниоров - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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18:20 24.06.2026
Российский прыгун в воду завоевал серебро чемпионата Европы среди юниоров

Российский прыгун в воду Помошников завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Помошников завоевал серебряную медаль в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • В соревнованиях юниоров до 18 лет победил немец Финн Аве, третье место занял украинец Дмитрий Степанов, россиянин Иван Саутин стал четвертым.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский прыгун в воду Матвей Помошников завоевал серебряную медаль в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Помошников набрал 495,30 балла в соревнованиях юниоров до 18 лет. Первым стал немец Финн Аве (508,60), третье место занял украинец Дмитрий Степанов (479,50).
Россиянин Иван Саутин стал четвертым с результатом 472,45 балла.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Александра Кедрина - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Российские юноши и девушки победили на ЧЕ в прыжках в воду с вышки
23 июня, 21:46
 
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