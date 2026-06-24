Российский прыгун в воду завоевал серебро чемпионата Европы среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвей Помошников завоевал серебряную медаль в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

В соревнованиях юниоров до 18 лет победил немец Финн Аве, третье место занял украинец Дмитрий Степанов, россиянин Иван Саутин стал четвертым.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский прыгун в воду Матвей Помошников завоевал серебряную медаль в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

Помошников набрал 495,30 балла в соревнованиях юниоров до 18 лет. Первым стал немец Финн Аве (508,60), третье место занял украинец Дмитрий Степанов (479,50).

Россиянин Иван Саутин стал четвертым с результатом 472,45 балла.