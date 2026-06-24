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ЕР и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам СВО - РИА Новости, 24.06.2026
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17:44 24.06.2026 (обновлено: 21:49 24.06.2026)
ЕР и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам СВО

ЕР и фонд "Наша правда" передали системы радиосвязи бойцам СВО и авто волонтерам

© Фото : Едина Россия. Официально/MAX"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям
Единая Россия и фонд Наша правда передали средства радиосвязи бойцам группировки Центр и автомобили волонтерским организациям - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Едина Россия. Официально/MAX
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям.
  • В составе помощи — средства радиосвязи, абонентские терминалы, модемы передачи данных, антенны базовых станций и другая техника.
  • Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что поддержка участников СВО и волонтеров остается одним из приоритетных направлений работы "Единой России".
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям, говорится в канале партии на платформе "Макс".
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям. В составе помощи – средства радиосвязи, абонентские терминалы, модемы передачи данных, антенны базовых станций и другая техника, необходимая для организации устойчивой и защищенной связи на фронте", — говорится в публикации.
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Как отметил руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, поддержка участников СВО и волонтеров, которые помогают бойцам, остается одним из приоритетных направлений работы партии.
"Сегодня общественники держат на себе огромный гуманитарный фронт: доставляют продукты, медикаменты, вещи первой необходимости, помогают мирным жителям. Переданные автомобили позволят волонтерам доставлять помощь людям и военным в зоне СВО", — цитируются в сообщении слова Сидякина.
Руководитель проектов ЕР, секретарь партийного совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев подчеркнул, что партия находится в постоянном контакте с бойцами и передает необходимое, исходя из потребностей военнослужащих.
"Данное высокотехнологичное оборудование поможет обеспечить наших защитников дополнительной надежной связью, которая позволит передавать координаты и большие массивы данных по защищенным радиоканалам. Помощь фронту остается нашей ключевой задачей", — приводятся слова Медведева в сообщении.
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