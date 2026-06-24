"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям

© Фото : Едина Россия. Официально/MAX "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям

ЕР и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям.

В составе помощи — средства радиосвязи, абонентские терминалы, модемы передачи данных, антенны базовых станций и другая техника.

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что поддержка участников СВО и волонтеров остается одним из приоритетных направлений работы "Единой России".

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям, говорится в канале партии на платформе " "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям, говорится в канале партии на платформе " Макс ".

Единая Россия " и фонд "Наша правда" передали средства радиосвязи бойцам группировки "Центр" и автомобили волонтерским организациям. В составе помощи – средства радиосвязи, абонентские терминалы, модемы передачи данных, антенны базовых станций и другая техника, необходимая для организации устойчивой и защищенной связи на фронте", — говорится в публикации.

Как отметил руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин , поддержка участников СВО и волонтеров, которые помогают бойцам, остается одним из приоритетных направлений работы партии.

"Сегодня общественники держат на себе огромный гуманитарный фронт: доставляют продукты, медикаменты, вещи первой необходимости, помогают мирным жителям. Переданные автомобили позволят волонтерам доставлять помощь людям и военным в зоне СВО", — цитируются в сообщении слова Сидякина.

Руководитель проектов ЕР, секретарь партийного совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев подчеркнул, что партия находится в постоянном контакте с бойцами и передает необходимое, исходя из потребностей военнослужащих.