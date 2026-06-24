Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
- Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом его имени, Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
"Нет, не планирую", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский.
В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
23 июня, 15:02