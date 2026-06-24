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Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.06.2026
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05:11 24.06.2026
Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко не планирует участвовать в выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАнастасия Боцан-Харченко
Анастасия Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анастасия Боцан-Харченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
  • Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом его имени, Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
"Нет, не планирую", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский.
В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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МоскваВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
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