Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом его имени, Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

"Нет, не планирую", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.