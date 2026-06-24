Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема считает, что отставка Стармера должна стать уроком для европейских лидеров, поддерживающих Киев: если они не будут решать внутренние проблемы своих стран, то потеряют поддержку людей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать уроком для поддерживающих Киев европейских лидеров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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10 мая, 20:49