В Финляндии назвали уход Стармера уроком для поддерживающих Киев

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать уроком для поддерживающих Киев европейских лидеров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.