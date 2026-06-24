Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии назвали уход Стармера уроком для поддерживающих Киев - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 24.06.2026
В Финляндии назвали уход Стармера уроком для поддерживающих Киев

политик Мема: отставка Стармера должна стать уроком для лидеров ЕС

© REUTERS / Toby ShepheardКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Toby Shepheard
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема считает, что отставка Стармера должна стать уроком для европейских лидеров, поддерживающих Киев: если они не будут решать внутренние проблемы своих стран, то потеряют поддержку людей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать уроком для поддерживающих Киев европейских лидеров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европы: если вы сосредоточены на военной поддержке Украины и не заботитесь о решении внутренних проблем своей страны, вы в конечном счете потерпите неудачу и потеряете поддержку людей", - сказал собеседник агентства.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Дмитриев рассказал, когда Стармер уйдет в отставку
10 мая, 20:49
 
В миреКиевЕвропаУкраинаКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала