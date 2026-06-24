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В Приморье продолжат поиски пропавшего 21 июня вертолета - РИА Новости, 24.06.2026
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04:33 24.06.2026
В Приморье продолжат поиски пропавшего 21 июня вертолета

В Приморье возобновили поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson

CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London /
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета Robinson R-44, выполнявшего лесоавиационные работы, продолжены.
  • Возбуждено дело о нарушении правил безопасности, вертолет принадлежит компании «Гранат».
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Поиски вертолета Robinson, пропавшего на севере Приморья 21 июня, продолжены в среду, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"(Поиски) продолжены", - сказал собеседник.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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22 июня, 08:48
 
ПроисшествияТернейский районДальневосточная транспортная прокуратураФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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