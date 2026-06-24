В Приморье продолжат поиски пропавшего 21 июня вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета Robinson R-44, выполнявшего лесоавиационные работы, продолжены.
- Возбуждено дело о нарушении правил безопасности, вертолет принадлежит компании «Гранат».
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Поиски вертолета Robinson, пропавшего на севере Приморья 21 июня, продолжены в среду, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"(Поиски) продолжены", - сказал собеседник.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".