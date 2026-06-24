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Поиск трех рыбаков на Камчатке второй день не приносит результатов - РИА Новости, 24.06.2026
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00:19 24.06.2026
Поиск трех рыбаков на Камчатке второй день не приносит результатов

На Камчатке продолжается поиск трех рыбаков с перевернувшегося катера

© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краюПоисковая операция в Авачинском заливе
Поисковая операция в Авачинском заливе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
Поисковая операция в Авачинском заливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
  • Для поисков пропавших задействованы катер "Лидер" поисково-спасательного отряда, вертолет Ми-8 МЧС России и планируется использование беспилотной авиационной системы.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось.
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"К сожалению, поиск результата не принес, в настоящее время люди не найдены", - проинформировало ведомство на платформе "Макс".
Утром среды из Петропавловска-Камчатского в район происшествия вышел катер "Лидер" поисково-спасательного отряда с водолазной группой и полицейским на борту. Также к вылету из Елизова готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По погодным условиям планируется применение беспилотной авиационной системы для расширения зоны поиска.
В первый день к работам привлекались авиация МЧС, спасатели, буксир Морской спасательной службы, катер "Марлин" и волонтеры. Авиация обследовала около 100 квадратных километров акватории бухты Жировой и около 250 километров прибрежной полосы. Морская спасательная служба проверила акватории бухт Саранной, Вилючинской, Жировой, остров Старичкова и береговую линию от мыса Безымянного до бухты Жировой. В ночное время работы не проводились из-за правил безопасности на воде.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Морская спасательная службаМи-8 АМТШКамчатка
 
 
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