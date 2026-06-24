Поиск трех рыбаков на Камчатке второй день не приносит результатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
- Для поисков пропавших задействованы катер "Лидер" поисково-спасательного отряда, вертолет Ми-8 МЧС России и планируется использование беспилотной авиационной системы.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось.
"К сожалению, поиск результата не принес, в настоящее время люди не найдены", - проинформировало ведомство на платформе "Макс".
Утром среды из Петропавловска-Камчатского в район происшествия вышел катер "Лидер" поисково-спасательного отряда с водолазной группой и полицейским на борту. Также к вылету из Елизова готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По погодным условиям планируется применение беспилотной авиационной системы для расширения зоны поиска.
В первый день к работам привлекались авиация МЧС, спасатели, буксир Морской спасательной службы, катер "Марлин" и волонтеры. Авиация обследовала около 100 квадратных километров акватории бухты Жировой и около 250 километров прибрежной полосы. Морская спасательная служба проверила акватории бухт Саранной, Вилючинской, Жировой, остров Старичкова и береговую линию от мыса Безымянного до бухты Жировой. В ночное время работы не проводились из-за правил безопасности на воде.