Поиск трех рыбаков на Камчатке второй день не приносит результатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Для поисков пропавших задействованы катер "Лидер" поисково-спасательного отряда, вертолет Ми-8 МЧС России и планируется использование беспилотной авиационной системы.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера их пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось.

"К сожалению, поиск результата не принес, в настоящее время люди не найдены", - проинформировало ведомство на платформе "Макс".

Утром среды из Петропавловска-Камчатского в район происшествия вышел катер "Лидер" поисково-спасательного отряда с водолазной группой и полицейским на борту. Также к вылету из Елизова готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. По погодным условиям планируется применение беспилотной авиационной системы для расширения зоны поиска.