В Подмосковье установили подростков, один из которых ударил мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске.
- Подростки были опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске, они опрошены в присутствии законных представителей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в пресс-службе главка сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих прохожих за отказ купить им алкоголь.
"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили несовершеннолетних местных жителей, один из которых нанес удар мужчине возле магазина в г.о. Красногорск", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что подростки опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.