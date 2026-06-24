В Подмосковье установили подростков, один из которых ударил мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске.

Подростки были опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске, они опрошены в присутствии законных представителей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее в пресс-службе главка сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих прохожих за отказ купить им алкоголь.

"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили несовершеннолетних местных жителей, один из которых нанес удар мужчине возле магазина в г.о. Красногорск", - говорится в сообщении

Правоохранители добавили, что подростки опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.