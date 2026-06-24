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В Подмосковье установили подростков, один из которых ударил мужчину - РИА Новости, 24.06.2026
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23:25 24.06.2026
В Подмосковье установили подростков, один из которых ударил мужчину

В Красногорске установили подростков, один из которых ударил мужчину у магазина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске.
  • Подростки были опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полицейские установили подростков, один из которых ударил мужчину возле магазина в Красногорске, они опрошены в присутствии законных представителей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в пресс-службе главка сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих прохожих за отказ купить им алкоголь.
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"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили несовершеннолетних местных жителей, один из которых нанес удар мужчине возле магазина в г.о. Красногорск", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что подростки опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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