Еще 13 компаний получили статус резидента подмосковных ОЭЗ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Еще 13 компаний получили в 2026 году статус резидентов подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ), объем инвестиций в их проекты составит около 4,4 миллиарда рублей, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"По шесть новых резидентов приняли ОЭЗ "Дубна", которая для локализации новых компаний недавно запустила четвертую очередь левобережной площадки, и ОЭЗ "Ступино Квадрат", еще одна компания зашла на площадку ОЭЗ "Кашира"", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

По данным ведомства, интерес к площадкам подмосковных ОЭЗ остается высоким. ОЭЗ "Исток" занята на 98%, "Кашира" приближается к 60%, а "Дубна", даже с учетом недавнего расширения, заполнена на 57%.

Одна из причин – налоговые льготы: это позволяет компаниям сэкономить в среднем до 30% от начальных вложений. Для предприятий действует сниженная ставка налога на прибыль, на разные сроки обнуляются налоги на имущество, транспорт и землю, а также ввозные таможенные пошлины и НДС.

"В общей сложности на площадках подмосковных ОЭЗ работают 210 резидентов и большая часть из них – 146 компаний – локализованы в ОЭЗ "Дубна"", — отметила зампред.