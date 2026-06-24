Рейтинг@Mail.ru
Еще 13 компаний получили статус резидента подмосковных ОЭЗ - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:20 24.06.2026
Еще 13 компаний получили статус резидента подмосковных ОЭЗ

Статус резидента особых экономических зон Подмосковья получили 13 компаний

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Подписание документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Еще 13 компаний получили в 2026 году статус резидентов подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ), объем инвестиций в их проекты составит около 4,4 миллиарда рублей, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По шесть новых резидентов приняли ОЭЗ "Дубна", которая для локализации новых компаний недавно запустила четвертую очередь левобережной площадки, и ОЭЗ "Ступино Квадрат", еще одна компания зашла на площадку ОЭЗ "Кашира"", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, интерес к площадкам подмосковных ОЭЗ остается высоким. ОЭЗ "Исток" занята на 98%, "Кашира" приближается к 60%, а "Дубна", даже с учетом недавнего расширения, заполнена на 57%.
Одна из причин – налоговые льготы: это позволяет компаниям сэкономить в среднем до 30% от начальных вложений. Для предприятий действует сниженная ставка налога на прибыль, на разные сроки обнуляются налоги на имущество, транспорт и землю, а также ввозные таможенные пошлины и НДС.
"В общей сложности на площадках подмосковных ОЭЗ работают 210 резидентов и большая часть из них – 146 компаний – локализованы в ОЭЗ "Дубна"", — отметила зампред.
Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории особых экономических зон, можно на инвестиционной карте Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Исток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала