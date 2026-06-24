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ИИ-ассистент помог поставить более 1,7 миллиона диагнозов в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:00 24.06.2026
ИИ-ассистент помог поставить более 1,7 миллиона диагнозов в Подмосковье

ИИ помог врачам Подмосковья поставить свыше 1,7 миллиона диагнозов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 1,7 миллиона диагнозов помог поставить врачам Подмосковья ассистент AIDA на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сервис AIDA запустили в Подмосковье в феврале этого года. Он анализирует электронные медицинские карты и помогает врачам первичного звена поставить диагноз.
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"Продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, для пациентов уже работают робот Светлана и сервис расшифровки анализов, а для специалистов — модуль поддержки принятия врачебных решений, помогающий в оформлении лекарственных назначений", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства пояснил, что ассистент помогает врачам анализировать жалобы, анамнез и результаты диагностики пациента, после чего формирует предположение о наличии одного из 95 социально значимых диагнозов.
"С момента запуска сервиса в феврале этого года ИИ помог поставить более 1,7 миллиона диагнозов пациентам в Подмосковье", — подчеркнул Забелин.
Система анализирует электронную медицинскую карту параллельно с врачом и выдает свой вариант. При совпадении сервис подтверждает диагноз, при расхождении — предлагает другой. Окончательное решение по диагнозу и лечению всегда остается за специалистом.
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