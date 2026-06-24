ИИ-ассистент помог поставить более 1,7 миллиона диагнозов в Подмосковье

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 1,7 миллиона диагнозов помог поставить врачам Подмосковья ассистент AIDA на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сервис AIDA запустили в Подмосковье в феврале этого года. Он анализирует электронные медицинские карты и помогает врачам первичного звена поставить диагноз.

"Продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, для пациентов уже работают робот Светлана и сервис расшифровки анализов, а для специалистов — модуль поддержки принятия врачебных решений, помогающий в оформлении лекарственных назначений", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства пояснил, что ассистент помогает врачам анализировать жалобы, анамнез и результаты диагностики пациента, после чего формирует предположение о наличии одного из 95 социально значимых диагнозов.

"С момента запуска сервиса в феврале этого года ИИ помог поставить более 1,7 миллиона диагнозов пациентам в Подмосковье", — подчеркнул Забелин.