Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Европы, включая Польшу, Германию и Великобританию, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне.

Представители Польши обратились за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии запросил брифинг по этой теме во время своего визита в Финляндию.

Великобритания обозначила необходимость создания такой программы, указав это в своем обзоре стратегической обороны в 2025 году.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны Европы, в частности, Польша, Германия и Великобритания, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне и хотят ввести у себя аналогичный курс, сообщает агентство Страны Европы, в частности, Польша, Германия и Великобритания, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне и хотят ввести у себя аналогичный курс, сообщает агентство Блумберг

По данным агентства, такая программа существует в Финляндии уже 65 лет.

"Представители Польши обратились (к Финляндии - ред.) за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этой теме во время своего визита в Финляндию в мае", - говорится в сообщении.

Великобритания, как уточняет агентство, также обозначила необходимость создания такой программы, указав это в своем обзоре стратегической обороны в 2025 году.

Как уточняет агентство, самостоятельно подать заявку для участия в финском курсе нельзя: приглашения рассылаются четыре раза в год политикам, ученым, топ-менеджерам и представителям руководства компаний.