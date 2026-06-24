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СМИ: страны Европы интересуются финской программой подготовки элит к войне - РИА Новости, 24.06.2026
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14:00 24.06.2026
СМИ: страны Европы интересуются финской программой подготовки элит к войне

Блумберг: страны Европы хотят перенять финский курс подготовки элит к войне

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Европы, включая Польшу, Германию и Великобританию, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне.
  • Представители Польши обратились за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии запросил брифинг по этой теме во время своего визита в Финляндию.
  • Великобритания обозначила необходимость создания такой программы, указав это в своем обзоре стратегической обороны в 2025 году.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Страны Европы, в частности, Польша, Германия и Великобритания, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне и хотят ввести у себя аналогичный курс, сообщает агентство Блумберг.
По данным агентства, такая программа существует в Финляндии уже 65 лет.
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"Представители Польши обратились (к Финляндии - ред.) за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этой теме во время своего визита в Финляндию в мае", - говорится в сообщении.
Великобритания, как уточняет агентство, также обозначила необходимость создания такой программы, указав это в своем обзоре стратегической обороны в 2025 году.
Как уточняет агентство, самостоятельно подать заявку для участия в финском курсе нельзя: приглашения рассылаются четыре раза в год политикам, ученым, топ-менеджерам и представителям руководства компаний.
По данным агентства, слушатели курса посещают закрытые брифинги, стратегические объекты и правительственные учреждения, носят военную форму и живут в казармах, а также принимают участие в учениях финских сил обороны.
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