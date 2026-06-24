На ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, презентовали в рамках ПМЮФ, передает корреспондент РИА Новости.

"С 1 сентября все школьники нашей страны (9-10-х классов - ред.) будут обучаться по этим учебникам, а с 1 сентября 2027 года - уже в 11 классе", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".