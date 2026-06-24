Рейтинг@Mail.ru
На ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 24.06.2026 (обновлено: 10:58 24.06.2026)
На ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию

В рамках ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию

© Правительство России/TelegramНовые государственные учебники по обществознанию для 9–11 классов презентовали на ПМЮФ-2026
Новые государственные учебники по обществознанию для 9–11 классов презентовали на ПМЮФ-2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Правительство России/Telegram
Новые государственные учебники по обществознанию для 9–11 классов презентовали на ПМЮФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал Дмитрий Медведев, презентовали в рамках ПМЮФ.
  • Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября для 9–10 классов, а с 1 сентября 2027 года — для 11 класса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, презентовали в рамках ПМЮФ, передает корреспондент РИА Новости.
"С 1 сентября все школьники нашей страны (9-10-х классов - ред.) будут обучаться по этим учебникам, а с 1 сентября 2027 года - уже в 11 классе", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию, сообщил Мединский
Вчера, 10:21
Он отметил, что цена государственного учебника в разы меньше цены коммерческих учебников.
Ранее в секретариате Медведева сообщили РИА Новости, что новые учебники по обществознанию помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию, в книгах предусмотрены материалы для изучения на уроках и дополнительно, контрольные вопросы и проверочные задания.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Учебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В новые учебники истории войдет подвиг военных КНДР в Курской области
22 июня, 02:09
 
Санкт-ПетербургДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала