На ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал Дмитрий Медведев, презентовали в рамках ПМЮФ.
- Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября для 9–10 классов, а с 1 сентября 2027 года — для 11 класса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, презентовали в рамках ПМЮФ, передает корреспондент РИА Новости.
"С 1 сентября все школьники нашей страны (9-10-х классов - ред.) будут обучаться по этим учебникам, а с 1 сентября 2027 года - уже в 11 классе", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".
Он отметил, что цена государственного учебника в разы меньше цены коммерческих учебников.
Ранее в секретариате Медведева сообщили РИА Новости, что новые учебники по обществознанию помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию, в книгах предусмотрены материалы для изучения на уроках и дополнительно, контрольные вопросы и проверочные задания.
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