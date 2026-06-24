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В Петербурге стартовал Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 24.06.2026
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00:12 24.06.2026 (обновлено: 00:14 24.06.2026)
В Петербурге стартовал Петербургский международный юридический форум

В Петербурге стартовал ПМЮФ-2026 под девизом "Время быть в праве"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНа Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге
На Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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На Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026) начинает свою работу в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
  • Деловая программа ПМЮФ-26 включает более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам в сфере права.
  • Ключевым событием ПМЮФ-2026 станет пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026), девизом которого стало "Время быть в праве", начинает свою работу в Санкт-Петербурге.
Деловая программа ПМЮФ-26 включает в себя более 100 мероприятий, которые выстроены вокруг восьми тематических треков, посвященных актуальным вопросам в сфере права, участие примут свыше 600 спикеров и модераторов. В ходе форума участники обсудят правовые вопросы, связанные с развитием современных технологий, оказанием бесплатной юридической помощи, деятельностью НКО, будущим национального арбитража к 2030 году и кибербезопасностью.
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МИА "Россия сегодня" примет участие в дискуссии в рамках ПМЮФ
11 июня, 16:34
Ключевым событием ПМЮФ-2026 станет пленарное заседание на тему "Международное право - привилегия первых или право равных?". Участники ПМЮФ-2026 также обсудят вопросы, связанные с повышением эффективности государственного управления, поиском новых подходов в регуляторной и административной политике, а еще внимание будет уделено новым возможностям юридической дипломатии, правовому обеспечению инноваций, способам укрепления и поддержки традиционных ценностей.
Кроме того, эксперты международной медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЮФ-2026 примут участие в дискуссии, посвященной правовому регулированию медиа и искусственного интеллекта.
Также в рамках форума пройдет Международный молодежный юридический форум (ММЮФ), в ходе которого студенты-юристы и молодые специалисты обменяются опытом, получат новые знания и возможность для дальнейшего развития профессиональных компетенций.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Молодые люди во время форума - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
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Санкт-ПетербургОбществоПетербургский международный юридический форум - 2026
 
 
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