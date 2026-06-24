В Петербурге стартовал Петербургский международный юридический форум

Краткий пересказ от РИА ИИ Четырнадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026) начинает свою работу в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

Деловая программа ПМЮФ-26 включает более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам в сфере права.

Ключевым событием ПМЮФ-2026 станет пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026), девизом которого стало "Время быть в праве", начинает свою работу в Санкт-Петербурге.

Деловая программа ПМЮФ-26 включает в себя более 100 мероприятий, которые выстроены вокруг восьми тематических треков, посвященных актуальным вопросам в сфере права, участие примут свыше 600 спикеров и модераторов. В ходе форума участники обсудят правовые вопросы, связанные с развитием современных технологий, оказанием бесплатной юридической помощи, деятельностью НКО, будущим национального арбитража к 2030 году и кибербезопасностью.

Ключевым событием ПМЮФ-2026 станет пленарное заседание на тему "Международное право - привилегия первых или право равных?". Участники ПМЮФ-2026 также обсудят вопросы, связанные с повышением эффективности государственного управления, поиском новых подходов в регуляторной и административной политике, а еще внимание будет уделено новым возможностям юридической дипломатии, правовому обеспечению инноваций, способам укрепления и поддержки традиционных ценностей.

Кроме того, эксперты международной медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЮФ-2026 примут участие в дискуссии, посвященной правовому регулированию медиа и искусственного интеллекта.

Также в рамках форума пройдет Международный молодежный юридический форум (ММЮФ), в ходе которого студенты-юристы и молодые специалисты обменяются опытом, получат новые знания и возможность для дальнейшего развития профессиональных компетенций.