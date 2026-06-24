Глава МИД ПМР осудил позицию Молдавии в приднестровском урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев подверг критике молдавские власти за неисполнение обязательств в рамках достигнутых договоренностей по приднестровскому урегулированию.
- Он заявил, что молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь стремится к разрушению политико-дипломатической коммуникации с Приднестровьем.
- Игнатьев назвал создаваемый Молдавией "фонд конвергенции" односторонним решением, ведущим к гуманитарной катастрофе, и призвал к реалистичным подходам и усилиям для возвращения Молдовы за стол переговоров.
ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в среду на встрече с послом Словакии в Молдавии Паволом Иваном подверг критике позицию молдавских властей в приднестровском урегулировании.
"Кишинев не исполняет свои обязательства в рамках достигнутых договоренностей и не готов на деле решать конкретные проблемные вопросы в интересах людей, примером чему служит отказ от подписания протокольного решения по социальной защите детей, игнорирование предложений ПМР о взаимодействии в сфере экологии Днестра и по линии правоохранительных органов, даже несмотря на современные вызовы, связанные с трансграничной преступностью", - приводит пресс-служба МИД слова Игнатьева.
По его словам, молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь стремится к полному разрушению политико-дипломатической коммуникации с Приднестровьем, занимаясь дезинформацией и пропагандой вместо нормальной переговорной работы.
Отвечая на вопрос о создаваемом Молдавией так называемом "фонде конвергенции", Игнатьев подчеркнул, что это одностороннее решение, имеющее целью исключительно отъем денег у Приднестровья и ведущее в перспективе к гуманитарной катастрофе. "Сложившаяся ситуация в диалоге сторон (Молдавии и Приднестровья – ред.) требует реалистичных подходов и повышенного внимания международных посредников, а также серьезных усилий для возвращения Молдовы за стол переговоров", - подчеркнул Игнатьев.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.