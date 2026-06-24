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Адвокат рассказал о покаянном письме девушки, сделавшей кальян на куличе - РИА Новости, 24.06.2026
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20:43 24.06.2026
Адвокат рассказал о покаянном письме девушки, сделавшей кальян на куличе

Соловьев: сделавшая кальян на куличе москвичка направила РПЦ письмо с покаянием

© ГУ МВД России по г. МосквеДевушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© ГУ МВД России по г. Москве
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ксения Белоусова, находясь в СИЗО, направила Русской православной церкви покаянное письмо за поступок с кальяном на куличе.
  • РПЦ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания для Белоусовой.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сделавшая кальян на куличе Ксения Белоусова направила Русской православной церкви (РПЦ) письмо с покаянием, находясь в СИЗО, сообщил РИА Новости защитник женщины - адвокат Станислав Соловьев.
Церковь получила покаянное письмо сделавшей кальян из кулича Белоусовой и подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания, сообщил РИА Новости ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
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"Ксения из СИЗО направила обращение в РПЦ, в котором раскаивается за совершенное и просит прощения. На что церковь ответила, что готова ходатайствовать в суд о смягчении наказания", – сказал Соловьев.
Суд, пояснил он, может исключить указание на отмену условного осуждения Белоусовой, то есть может сохранить или не сохранить для нее условное наказание по предыдущему приговору.
В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
Наказание 3 года 25 дней было назначено ей по совокупности с прошлым приговором, в котором ей было назначено три года условно за хранение мефедрона.
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