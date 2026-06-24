Адвокат рассказал о покаянном письме девушки, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. Москве Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ Ксения Белоусова, находясь в СИЗО, направила Русской православной церкви покаянное письмо за поступок с кальяном на куличе.

РПЦ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания для Белоусовой.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сделавшая кальян на куличе Ксения Белоусова направила Русской православной церкви (РПЦ) письмо с покаянием, находясь в СИЗО, сообщил РИА Новости защитник женщины - адвокат Станислав Соловьев.

Вахтанг Кипшидзе. Церковь получила покаянное письмо сделавшей кальян из кулича Белоусовой и подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания, сообщил РИА Новости ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

"Ксения из СИЗО направила обращение в РПЦ, в котором раскаивается за совершенное и просит прощения. На что церковь ответила, что готова ходатайствовать в суд о смягчении наказания", – сказал Соловьев.

Суд, пояснил он, может исключить указание на отмену условного осуждения Белоусовой, то есть может сохранить или не сохранить для нее условное наказание по предыдущему приговору.

В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.