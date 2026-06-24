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Песков о ситуации с авиатопливом в России: сейчас все летают - РИА Новости, 24.06.2026
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17:41 24.06.2026
Песков о ситуации с авиатопливом в России: сейчас все летают

Песков прокомментировал ситуацию с авиатопливом в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что сейчас все летают, комментируя ситуацию с авиатопливом в России.
  • Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из страны до 30 ноября, при этом в Росавиации заявили об отсутствии дефицита авиакеросина и обеспечении российских аэропортов необходимым объемом топлива.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в авиатопливом в России, отметив, что сейчас все летают.
"Сейчас все летают, все", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя ситуацию с авиатопливом.
Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается.
Ранее в Росавиации сообщили РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок, она выполняется в штатном режиме.
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