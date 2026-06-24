Все знают, кого Путин поддерживает на выборах в Госдуму, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все знают, какую политическую партию поддерживает президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму.
- Выборы депутатов Государственной думы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все знают, какую политическую партию поддерживает президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму.
"Все знают, какую партию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую партию на предстоящих выборах поддерживает президент.
В действующий, восьмой, созыв Госдумы в 2021 году были избраны пять политических партий - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР, "Новые люди". Представители политических партий, избранные депутатами Государственной думы, образовали пять фракций.
Фракция "Единая Россия" обладает конституционным большинством, то есть имеет более половины мандатов (324).
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.