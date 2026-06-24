Все знают, кого Путин поддерживает на выборах в Госдуму, заявил Песков

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все знают, какую политическую партию поддерживает президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму.

Фракция "Единая Россия" обладает конституционным большинством, то есть имеет более половины мандатов (324).

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.