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Все знают, кого Путин поддерживает на выборах в Госдуму, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:42 24.06.2026
Все знают, кого Путин поддерживает на выборах в Госдуму, заявил Песков

Песков: все знают, какую партию Путин поддерживает на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все знают, какую политическую партию поддерживает президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму.
  • Выборы депутатов Государственной думы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все знают, какую политическую партию поддерживает президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму.
"Все знают, какую партию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую партию на предстоящих выборах поддерживает президент.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
В действующий, восьмой, созыв Госдумы в 2021 году были избраны пять политических партий - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР, "Новые люди". Представители политических партий, избранные депутатами Государственной думы, образовали пять фракций.
Фракция "Единая Россия" обладает конституционным большинством, то есть имеет более половины мандатов (324).
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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