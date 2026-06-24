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Песков прокомментировал будущее альтернативных источников энергии - РИА Новости, 24.06.2026
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12:35 24.06.2026
Песков прокомментировал будущее альтернативных источников энергии

Песков: Альтернативные источники энергии не смогут обеспечивать рост технологий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альтернативные источники энергии не смогут обеспечивать быстрый рост технологий.
  • По мнению Пескова, обработка и хранение данных будут требовать огромной генерации, которую могут обеспечить только традиционные углеводороды.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Альтернативные источники энергии не смогут обеспечивать быстрый рост технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, технологии будут развиваться, действительно, они будут так или иначе влиять на весь уклад жизни, но мне кажется, что, в любом случае, альтернативные источники энергии не смогут обеспечить такой быстрый рост технологий", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что обработка и хранение данных будут требовать огромной генерации, которая может быть обеспечена только традиционными гидрокарбонами, в частности, добычей нефти, угля и природного газа.
"Даже через 25 лет и через пятьдесят лет, это скорее всего, будет неизбежно", - заключил он.
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