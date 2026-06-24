Песков прокомментировал назначение Гаглоева на пост советника президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России не связано с процессом возможного присоединения Южной Осетии к России.
- Алан Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента России, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства Марата Камболова.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Назначение экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России не связано с процессом возможного присоединения Южной Осетии к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, нельзя", — ответил Песков на вопрос журналистов, можно ли считать, что смена руководства Южной Осетии связана с возможным присоединением республики к России.
Накануне Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента России. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.