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Песков прокомментировал назначение Гаглоева на пост советника президента - РИА Новости, 24.06.2026
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12:25 24.06.2026 (обновлено: 15:47 24.06.2026)
Песков прокомментировал назначение Гаглоева на пост советника президента

Песков: назначение Гаглоева не связано с присоединением Южной Осетии к России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России не связано с процессом возможного присоединения Южной Осетии к России.
  • Алан Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента России, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства Марата Камболова.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Назначение экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России не связано с процессом возможного присоединения Южной Осетии к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, нельзя", — ответил Песков на вопрос журналистов, можно ли считать, что смена руководства Южной Осетии связана с возможным присоединением республики к России.
Накануне Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента России. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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