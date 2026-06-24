Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал разногласия между Россией и Британией - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 24.06.2026
Песков прокомментировал разногласия между Россией и Британией

Песков: хотелось бы, чтобы разногласия России и Британии были вдумчивыми

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил о желании, чтобы разногласия между Россией и Британией носили вдумчивый и спокойный характер.
  • По его словам, сейчас британо-российские разногласия более агрессивны и неконструктивны, чем хотелось бы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Хотелось бы, чтобы разногласия между Россией и Британией всегда оставались вдумчивыми, а не агрессивными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, хотелось бы, чтобы британо-российские разногласия всегда носили вдумчивый и спокойный характер, чтобы они не были такими, какими эти противоречия являются сейчас, не по нашей воле, но они гораздо более агрессивные и неконструктивные", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Термин "вдумчивые разногласия" в корпоративной культуре обозначает конструктивный подход к спору, при котором его участники стремятся не "победить" оппонента, а совместно дойти до истины, проявляя при этом взаимное уважение и непредвзятость.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Британии
Вчера, 10:44
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала