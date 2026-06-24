МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Хотелось бы, чтобы разногласия между Россией и Британией всегда оставались вдумчивыми, а не агрессивными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Термин "вдумчивые разногласия" в корпоративной культуре обозначает конструктивный подход к спору, при котором его участники стремятся не "победить" оппонента, а совместно дойти до истины, проявляя при этом взаимное уважение и непредвзятость.