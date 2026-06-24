Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил о желании, чтобы разногласия между Россией и Британией носили вдумчивый и спокойный характер.
- По его словам, сейчас британо-российские разногласия более агрессивны и неконструктивны, чем хотелось бы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Хотелось бы, чтобы разногласия между Россией и Британией всегда оставались вдумчивыми, а не агрессивными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, хотелось бы, чтобы британо-российские разногласия всегда носили вдумчивый и спокойный характер, чтобы они не были такими, какими эти противоречия являются сейчас, не по нашей воле, но они гораздо более агрессивные и неконструктивные", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Термин "вдумчивые разногласия" в корпоративной культуре обозначает конструктивный подход к спору, при котором его участники стремятся не "победить" оппонента, а совместно дойти до истины, проявляя при этом взаимное уважение и непредвзятость.