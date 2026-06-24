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Песков рассказал о готовности России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 24.06.2026
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12:04 24.06.2026 (обновлено: 15:50 24.06.2026)
Песков рассказал о готовности России к переговорам с Украиной

Песков: Путин сохраняет последовательную позицию по переговорам с Киевом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что готовность России к переговорам с Украиной является последовательной позицией президента Владимира Путина.
  • Путин неоднократно высказывал эту позицию, в том числе два года назад в МИДе, где он обозначил основные параметры позиции России, необходимые для завершения войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Готовность России к переговорам с Украиной является последовательной позицией президента России Владимира Путина, о которой он неоднократно говорит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, договоренностей никаких нет. Это последовательная позиция российского президента. Он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИДе, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для завершения войны", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения", комментируя готовность Москвы к переговорам с киевским режимом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Договоренностей по переговорам России с Украиной пока нет, заявил Песков
Вчера, 12:02
 
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