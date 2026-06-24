Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что готовность России к переговорам с Украиной является последовательной позицией президента Владимира Путина.
- Путин неоднократно высказывал эту позицию, в том числе два года назад в МИДе, где он обозначил основные параметры позиции России, необходимые для завершения войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Готовность России к переговорам с Украиной является последовательной позицией президента России Владимира Путина, о которой он неоднократно говорит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, договоренностей никаких нет. Это последовательная позиция российского президента. Он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИДе, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для завершения войны", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения", комментируя готовность Москвы к переговорам с киевским режимом.